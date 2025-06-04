«Найдём каждого, кто списывал»: нейросеть повторно проверит всех сдавших ОГЭ и ЕГЭ на высокие баллы

Министр просвещения России Сергей Кравцов в своём Telegram-канале прокомментировал сообщения СМИ о публикации в свободном доступе вариантов ЕГЭ и ОГЭ в день экзамена. Как заверил чиновник от образования, ситуация находится на контроле и всех нечистоплотных выпускников выведут на чистую воду с помощью высоких технологий – специально созданная нейросеть повторно проверит всех сдавших ОГЭ и ЕГЭ получивших высокие баллы.

«У нас есть массив работ, которые писали ученики за годы обучения, у нас есть их экзаменационные бланки. Если школьник в ус не дул и выше тройки не получал, то как он мог получить высший балл по выпускным испытаниям? Никак, именно таких мошенников мы и поймаем», – написал Кравцов.

Как заверил министр, об аннулировании результатов экзаменов выпускники узнают «буквально день в день, но точно в июне». Это позволит абитуриентам скорректировать свои планы по поступлению в высшие учебные заведения или найти работу – согласно действующим правилам, если экзамен был сдан с нарушениями, то пересдать его можно будет только через год.

По оценкам экспертов, не менее 300 тысяч школьников воспользовались готовыми ответами на ЕГЭ, из них порядка 100 тысяч планировались продолжить обучение в высшей школе. После аннулирования результатов они лишаться права поступления даже на платные отделения, однако смогут рассчитывать на бюджетные места в средних учебных заведениях.

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