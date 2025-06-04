Мнение: Как крестьянин и рыбак разбогатели при Александре III и Николае II

Немного о социальных лифтах для крестьян в Российской Империи 19-го века. Михаил Перхин родился в 1860 году в обельной крестьянской семье карелов-людиков, в небольшой деревне поблизости от Петрозаводска.

В 17 лет, после смерти отца, уехал в Петербург, где поступил в ученики к ювелиру. От армии был освобождён, так как когда ему исполнился 21 год, он был единственным трудоспособным мужчиной в семье.

В 24 года Михаил официально стал подмастерьем, а в 26 лет получил звание мастера и право на личное клеймо ювелира, то есть уже поднялся на социальном лифте довольно высоко. В тот же год Михаил Евлампиевич перешёл на работу к Карлу Фаберже.

В 28 лет фирма Карла Фаберже открыла для Михаила Перхина отдельную ювелирную мастерскую на Большой Морской улице. Там он проработал 15 лет, выполняя заказы для «головного офиса». Из известного — именно наш герой смастерил больше половины тех самых легендарных яиц Фаберже (ссылка).

Умер господин Перхин молодым, в 43 года, от тяжёлой болезни. К этому времени в его мастерской трудились уже 50 человек, а жил он в собственном доме в Царском селе, что тогда было примерно как сейчас жить в Москва-Сити или на Крестовском острове. Свою мастерскую Михаил Перхин завещал своему первому помощнику, Хенрику Вингстрёму, а деньги — 150 тысяч рублей — поделил между женой и своими пятью детьми. Если перевести в современные рубли, это около 200 миллионов, то есть сумма не заоблачная, но для простого крестьянина — весьма приличная.

Кстати, унаследовавший мастерскую господин Вингстрём — сын простого рыбака. В 12 лет начал обучаться ювелирному мастерству у местного мастера, делавшего столовое серебро, в 16 лет приехал на заработки в Петербург, проявил себя способным ювелиром, и вскоре стал правой рукой Михаила Перхина.

В 1917 году трос у социального лифта оборвался. Мастерскую у Вингстрёма отобрали, он умер за рубежом. Значительная часть яиц Фаберже, равно как и многие другие музейные ценности, также ушла за рубеж во время больших сталинских распродаж. Уже в наше время Виктор Вексельберг, в молодости простой инженер-железнодорожник, а ныне крупный бизнесмен, вернул 15 яиц Фаберже обратно в Россию. Это обошлось ему более чем в 100 млн долларов.