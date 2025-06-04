Колумбийский наркокартель годами спонсировал создателей российских телесериалов

Колумбийская полиция накрыла один из крупнейших в стране наркокартелей «Кали». По журналам силовикам удалось выявить несколько тысяч транзакций между наркобаронами и покупателями кокаина. Примечательно, что в записях обнаружены многочисленные потребители из Европы и даже из России.

Одними из крупнейших заказчиков наркотических веществ оказались российские кинопродакшны, снимающие телесериалы — в списке фигурируют сразу 8 юридических лиц. Грузы доставлялись в одно из европейских государств и потом отправлялись в Россию другими видами транспорта. Правоохранители заверяют, что имеют полный список заказчиков кокаина из всех государств, а также знают, для каких целей был использован порошок.

Согласно документам, российские создатели использовали кокаин преимущественно для сериалов криминальной тематики в качестве реквизита. Подтвердил это и администратор одного из проектов, попросивший не оглашать своё имя.

«Как выдумали, мы такую лабуду снимаем? Я не знал, что из Колумбии возят, но принимали у нас все: режиссёр, сценарист, актёры и даже продюсеры. А водку пьют только операторы и водители», – уточнил он.

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