Мнение «аналитика»: О накате на Крымский мост… Опять перемога?

Весь день эта тема была в центре и в эпицентре.

Что, вероятно, зря.

Но вот и свежие фотоснимочки Крымского моста подоспели. Как он выглядит этим вечером, после всего?

Ведь пишут, что и дроны на него падали, и подводные лодки атаковали, и диверсанты засветились на нём. Даже по официальным данным российской стороны — движение перекрывали. Но в итоге…

«Несмотря на многократные провокации, движение на Крымском мосту идет в штатном режиме», — сообщил Минтранс РФ. Сегодня перекрытия были дважды, но не вызвали серьёзных затруднений для водителей. А сейчас, как пишет министерство, количество транспорта, прибывающего на досмотр, соответствует прогнозам на начало туристического сезона.

Очевидно, что Киев вновь прибегает к излюбленной тактике — пытается разогнать панику среди населения для дестабилизации обстановки в стране. И в ход идёт сочетание пусть не самых эффективных, но зато зрелищных провокаций с весьма эффективными психологическими операциями.

А мост — вот он, на фото.

Опубликовано ТАСС этим вечером.

Сильно «повреждён», да?

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Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

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