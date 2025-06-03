 

Мнение: Шоколадница – ЗАВТРА!

03.06.2025, 22:10, Разное
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Скоро наступает новая среда, а значит, я завтра выхожу на встречу со своими дорогими и уважаемыми читателями в кафе Шоколадница на Китай-городе, где буду готов вручить всем свои экземпляры неувядающего блокбастера “Страна утраченной эмпатии”! Найти это кафе очень легко: оно буквально в 50 м от метро Китай-город в самом начале ул. Маросейка, на углу ул. Маросейка и Лубянского проезда, напротив Политехнического музея и книжного магазина “Циолковский”. Я там буду ждать посетителей в первом зале, с заветными книжками и чашкой чая. Можно посидеть вместе, попить чайку, поговорить о событиях в стране.

Да, “Страна утраченной эмпатии” появилась на свет практически чудом; это редкий образчик честного анализа психологии современного жителя России. Откуда в нем его стремления, страхи, мечты и опасения, что наши люди думают о взаимоотношениях полов и религии, о прессе и о телевидении, как различают правду и ложь, как относятся к политике, партиям и национальным диаспорам, а также – как вообще представляют себе устройство власти. В общем, своего рода энциклопедия современной жизни в РФ. Понятно, что книга стала уже библиографической редкостью в стране, в магазинах, увы, “Эмпатию” уже не найти днем с огнем.

По счастью, экземпляры еще пока есть у меня! И, более того, завтра я готов их вручить вам, не просто так, но – с автографом автора и собственными пожеланиями успеха. В теплой и дружеской обстановке. Велкам!

Ну а если вы не в Москве, а где-то в России или вовсе за бугром – тоже пустяки, вы можете ее заказать у меня, написав в личку или по е-мейл [email protected]. Велкам!

Итак – В СРЕДУ, ЗАВТРА, 04 июня, с 18 до 20 ч, в “Шоколаднице” на углу Лубянского проезда и Маросейки, у самого входа в м.Китайгород, со стопкой своих книжек! Телефон для связи – +7915-823-13-25. Если потеряетесь – звоните! Я буду ждать.

Источник: Размышления вольного социолога




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