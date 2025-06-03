 

Мнение: Россия всех достала

03.06.2025, 21:15, Разное
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Американские СМИ отмечают, что у Трампа постепенно меняется отношение к украинскому «конфликту» (в кавычках, потому что просится слово «война» вместо гуттаперчевого «конфликт»). И дело – в некоем «остывании», в утере эмоционального жара. Если вначале Трамп все активно комментировал, был горяч, осуждал то Украину, то Россию (первую чаще), явно ожидал каких-то скорых подвижек и «переломов» – то теперь он уже не тот пылкий юноша, считающий, что под его влиянием все переменится к лучшему. Трамп остыл и его все это явно малость задолбало. Президент США перестал верить в то, что в «конфликте» хоть что-то переменится в ближайшем обозримом промежутке времени.

Словом, даже такой железобетонный оптимист, как Трамп, явно верящий, что все что угодно можно как следует «перетереть» и потом заключить, наконец, СДЕЛКУ, которая выйдет ко взаимному удовлетворению – нашел наконец-то косой на камень. Он явно ощутил себя в болоте, в котором ничто никуда не движется и всё замирает на глазах… и так далее в моем Бусти, читаем и просвещаемся по ссылке https://boosty.to/sapojnik.

Источник: Размышления вольного социолога




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