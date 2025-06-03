 

Рупор кремлевской пропаганды: Аэродром Иваново после атаки дронов 01.06.2026

03.06.2025, 20:55, Разное
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Появились спутниковые снимки аэродрома в Иваново (снято 3 июня) после попытки атаки аэродрома дронами-камикадзе, которые запускали с специальных фур. На снимках каких-либо серьезных повреждений на аэродроме или поврежденных/сгоревших самолетов не фиксируется.

Самолеты как и ранее стоят открыто.

Таким образом подтверждается, что потери бортов были на авиабазах в Иркутской и Мурманской областях. До "Украинки" в Амурской области фура не доехала. В Иваново судя по фото все нормально.
Пока что не опубликованы фотографии аэродрома в Рязанской области (но там судя по сообщениям 1 июня также отбились) и в Оленегорске, где были поражены ряд бортов.

В общем, никаких 40 уничтоженных самолетов конечно нет. В реальности пострадало 12-14 бортов на двух аэродромах, часть из которых уничтожено, часть выбыли из строя на длительный ремонт. 
Вангую, что потеря нескольких Ту-95МС в ближайшие месяцы заставит форсировать программу замены Ту-95 на Ту-160, которая была растянута до 2035-2040 годов. Сейчас у нас производят 4 Ту-160 в год. Такими темпами замена выбывших и банально устаревающих бортов, дело прямо скажем не быстрое. Но придется ускоряться – стратеги так или иначе нужны, ибо непонятно, когда там еще ПАК ДА будет.

Источник: Colonel Cassad

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках




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