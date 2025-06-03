 

Рупор кремлевской пропаганды: Борец со Сталиным и Путиным не выступит в Ельцин-Центре

03.06.2025, 20:05, Разное
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«Ельцин-центр» отменил приезд иноагента, обозвавшего Путина «людоедом»

Основатель иноагентского международного общества «Мемориал»* Ян Рачинский — и сам иноагент — не сможет выступить в Екатеринбурге.

После общественного возмущения «Ельцин-центр» не только отменил приезд радикала, но и убрал его из оргкомитета конференции «История сталинизма»

Ранее Рачинский** шокировал общественность (https://t.me/urallive/31001) своими заявлениями, которые были обнародованы в преддверии 80-летия Великой Победы. Иноагент призвал судить Сталина за якобы развязывание Второй мировой войны, а также обозвал президентов РФ и Белоруссии «людоедами».

Несмотря на всё это, «Ельцин-центр» до последнего держался за Рачинского**, который регулярно приезжал в ЕЦ. Однако 23 мая Минюст признал радикала иноагентом, (https://t.me/urallive/31573) поэтому артачиться дальше было нельзя.

Тем не менее фанатам Рачинского** рано огорчаться — конференция «История сталинизма» всё равно пройдёт в заявленные сроки (19–22 июня 2025 года). Это самое продвигаемое «научное мероприятие» центра, и неспроста — культ «лихих девяностых» можно воздвигнуть только на очернении советского периода (как и в «музее» центра).

«Ельцин-центр» осквернил юбилей Победы, пригласив предателя (https://t.me/urallive/31001)

* Организация-иноагент
** Иноагент

https://t.me/urallive/31917 – цинк

Копни почти любого современного антисталиниста, сразу коричневый нацистских душок полезет.
"Ельцин-Центр" должен быть закрыт. Как сугубо вражеская и подрывная структура.

Источник: Colonel Cassad

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