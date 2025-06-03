Рупор кремлевской пропаганды: Динамика освобождения
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Статистика Lost Armour по продвижению ВС РФ. Май стал одним из самых эффективных месяцев за последний год. Освобождено суммарно 581 квадратный километр территории.
Круче было только в октябре и ноябре 2024 года, когда воспользовавшись Курской авантюрой ВС РФ удалось взломать фронт на Донбассе. Можно заметить, как после наступления ВСУ на Курском направлении изменилась динамика.
Инфографика https://t.me/boris_rozhin/166969
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Источник: Colonel Cassad
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