 

Рупор кремлевской пропаганды: Динамика освобождения

03.06.2025, 10:00, Разное
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Статистика Lost Armour по продвижению ВС РФ. Май стал одним из самых эффективных месяцев за последний год. Освобождено суммарно 581 квадратный километр территории.

Круче было только в октябре и ноябре 2024 года, когда воспользовавшись Курской авантюрой ВС РФ удалось взломать фронт на Донбассе. Можно заметить, как после наступления ВСУ на Курском направлении изменилась динамика.

Инфографика https://t.me/boris_rozhin/166969

Источник: Colonel Cassad

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках




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