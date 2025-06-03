Переименование ГИБДД в ГАИ не повлияет на частоту проведения субботников

Преобразование ГИБДД в ГАИ не повлияет на регулярность проведения субботников, заявили в пресс-службе автоинспекции.

Регулярные субботники пришли в жизнь сотрудников ведомства сравнительно недавно и совпали с непростыми преобразованиями в стране, когда уровень жизни населения, включая и блюстителей порядка, сильно снизился. Мероприятия в выходной день скрасило тяжёлые будни офицеров, послужив своеобразной компенсацией за тяготы и лишения службы в условиях, когда у государства не хватало средств на достойную компенсацию нелёгкого труда своих защитников.

Обычай полюбился сотрудникам, которые могли провести этот выходной вместе с коллегами, вдали от семей с их проблемами и заботами, и расслабиться в нерабочей обстановке в окружении граждан из числа их подопечных. Традиция оказалась на удивление устойчивой и пережила все изменения последних лет. Устояла она даже при монетизации льгот и ребрендинге милиции в полицию при президенте Дмитрии Медведеве, став поистине народной.

«Правильное, грамотное, бережное обращение с мусором — важная задача, поэтому от регулярных субботников никто не откажется, даже и не думайте», — подчеркнули в ведомстве.

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