Мнение «аналитика»: О выжженной земле… За что и с кем воюет Украина?

Украинцы часто говорят, мол, сражаются за «свою землю». Вот только используют при этом даже не тактику, а стратегию «выжженной земли». Едва ли не в буквальном смысле.

И это… даже не могу подобрать эпитета… дико как-то.

Вот прямо сейчас ВСУ ударили по очередной «законной военной цели», разрушив или повредив… две новых электроподстанции — в Геническом районе Херсонской области и в Мелитопольском районе Запорожской области. В результате атаки без света остались более 100 тыс. жителей в 150 населённых пунктах Херсонщины. И вдобавок вся Запорожская область осталась без света.

Не помню точно, были ли сравнимые по масштабу повреждения украинской энергоинфраструктуры в 2022 году от «ударов возмездия» за теракт на Крымском мосту. Но помню, как #Украина криком кричала, что это — «энергетический терроризм». Теперь же… Ах, да, #этодругое же!

Выводов из этого два.

Во-первых, варварское отношение к людям. Если Киев считает Запорожье и Херсонщину «временно оккупированными территориями», то и жителей этих регионов должен бы считать своими согражданами во «вражеской оккупации». То есть, теми, кому и так тяжело жить «под врагом». Ну и тут же усугубляет и увеличивает все тяготы такой жизни.

Собственно, это ещё с Крыма началось, когда на полуостров перекрыли подачу воды. С тайной мыслью, что все эти «крысчане» будут мучиться от жажды и приползут на коленях как минимум. Владимир Зеленский, тогда ещё комик, а не президент, «остроумно» шутил про то, что в Крыму на Чёрном море нет воды. И зал ржал. Ну вот теперь, видимо, пойдут шуточки, что поблизости от ЗАЭС «нет света». И все будут точно так же ржать над своими же согражданами.

Которые, что для киевской власти, что для подчинённых ей громадян — просто мусор. Воюют ведь не «за людей», а за «землю».

Ну и во-вторых, Если дело дошло до «энерготерроризма», значит, действительно, в Киеве готовы и Запорожье, и Херсонщину сдать — и считать эти #регионы «вражеской территорией». Со всеми вытекающими последствиями.

То есть, классическое «не доставайся же ты никому»?

А как же люди?

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Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

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