Рупор кремлевской пропаганды: Авиабаза “Белая” после атаки

Противник опубликовал спутниковые снимки авиабазы "Белая" в Иркутской области.

Заявлено поражение 7 бортов – 4 Ту-95 и 3 Ту-22М3. Состояние бортов неизвестно. МО РФ вчера признало поражение нескольких самолетов, но без особой конкретики.

Всего вчера противник пытался атаковать 5 аэродромов, из которых успешно смог атаковать 2. Помимо баз в Иркутской и Мурманской областях, где были попадания по самолетам, также были попытки атаковать аэродромы в Ивановской, Амурской и Рязанской областях.

Сегодня можно ожидать также спутниковых снимков аэродрома в Оленегорске, где так вчера поражались бомбардировщики Ту-95. Там и прикинем примерный ущерб.

PS. Мужиков, которые вчера с риском для жизни мешали запускать дроны противника с фуры в Иркутской области наградят. Губернатор области уже сообщил, что всех причастных поощрят за проявленное мужество. Это правильно – люди рисковали жизнью и пытались помешать плану противника.

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Источник: Colonel Cassad

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