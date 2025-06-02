Мнение: Цензура только выиграет

Я подумал, что после всего, что случилось с российскими ядерными ракетоносцами, может, в мутное сознание российских бонз проникнет понимание, что не надо было тратить бешеные бабки на блокировку Ютуба? Потом, увы, понял, что все будет ровно наоборот: безусловно, они решат, что в ответ на удар по российским аэродромам им надо выделить вдвое больше миллиардов на блокировку Ютуба и всякую прочую цензуру, скажем, заблокировать заодно и Телеграм! Объяснение простое: ведь построить новый бомбардировщик все равно сейчас нет ресурсов, нет резона про это даже говорить, а на блокировку интернета ресурсы есть. Поэтому надо делать то, что ты делать умеешь, можешь и любишь! Так что Ютуб в РФ обречен.