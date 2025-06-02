На время реставрации мавзолея тело Ленина перевезут в Кунсткамеру

Заместитель министра культуры России Жанна Алексеева в пресс-центре ТАСС представила проект масштабной реконструкции мавзолея Ленина стоимостью 250 миллионов рублей.

Все работы планируется завершить к 110-летию Октябрьской революции – до октября 2027 года в усыпальнице вождя мирового пролетариата заменят все коммуникации, проведут реставрацию фасада и полностью восстановят стеклянный саркофаг.

– Конечно, на время ремонта мы не можем оставить тело в мавзолее, поэтому отправим его в петербургскую Кунсткамеру. Там есть все условия для его сохранности и демонстрации, – сказала Алексеева.

Заместитель директора Кунсткамеры Мария Романова пообещала «со всем радушием» принять тело создателя СССР, которое будет доставлено на берега Невы в августе 2025 года.

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