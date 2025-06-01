 

Для роста числа инженеров с 2026 года сделают обязательным базовый ЕГЭ по физике

01.06.2025, 11:33, Разное
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Для увеличения количества абитуриентов технических вузов в Минобрнауки предложили сделать обязательным базовый ЕГЭ по физике.

Это позволит поднять интерес молодёжи к научным профессиям и заполнить бюджетные места на не самых популярных направлениям выпускниками, которые не смогли поступить в другие вузы.

– Базовый ЕГЭ по математике уже хорошо зарекомендовал себя, – пояснил замминистра высшего образования Ефим Радкевич. – Мы идём навстречу школьникам, которые с детства мечтали о профессии инженера, но не могли её освоить из-за чрезмерно сложного экзамена. Это подрывало исполнение задач стратегического планирования.

По данным проекта демо-версии экзамена, для сдачи базового ЕГЭ по физики не потребуется знание формул или физических законов. Каждому участнику в качестве вспомогательного материала будет предоставлена официальная шпаргалка, содержащая три закона Ньютона и соответствующие формулы. В множестве заданий будет содержаться правильный ответ в 3 из 4-х предложенных вариантов, причем достаточно будет выбрать один. Для успешной сдачи экзамена хотя бы на тройку потребуется правильно решить не менее 5 заданий из 30.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”




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