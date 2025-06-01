Вспышки сверхновых сформировали звездные «семьи» в Млечном Пути

Гравитационно связанные группы из десятков или тысяч светил, рожденных из одного молекулярного облака, называют рассеянными звездными скоплениями. Предполагалось, что они образуются изолированно, однако результаты исследования, опубликованного в журнале Astronomy & Astrophysics, показали, что такие скопления могут объединяться в «семьи», простирающиеся на сотни световых лет и со временем распадаться. Еще они могут состоять из множества подструктур, сформированных в результате последовательных процессов звездообразования.

К такому выводу ученые под руководством Гуимэй Лю (Guimei Liu) из Синьцзянской астрономической обсерватории (Китай) пришли, проанализировав данные, полученные с помощью космического телескопа Gaia. Четыре группы рассеянных звездных скоплений в разных регионах Млечного Пути получили название G1, G2, G3 и G4, а их родство подтвердили, используя высокоточные данные о положении, скорости и возрасте светил.

В частности, звезды в группе G1 расположились на расстоянии примерно 326 световых лет друг от друга и двигались с похожими скоростями. Возрастной разброс при этом не превышал 30 миллионов лет — время, за которое последовательно рождаются звезды в одном молекулярном облаке.

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Чтобы понять, как именно рождаются и развиваются такие звездные семьи, астрономы создали компьютерные симуляции, моделирующие движение скоплений с момента их формирования. Результаты показали, что все четыре группы постепенно расширялись: G1, например, начала растягиваться 27 миллионов лет назад, а независимость обретет примерно через 11 миллионов лет. Группы G2, G3 и G4 разрастались медленнее и, по расчетам, отделятся от «семьи» где-то через 36, 38 и 44 миллиона лет соответственно.

Самым интересным открытием стали следы вспышек сверхновых звезд в группах G1 и G2: мощные вспышки, завершающие жизнь массивных светил, могли запустить «цепную реакцию» формирования новых звезд, сжимая окружающий газ. Подтвердить это предположение удалось, вычислив возможные области вспышек и обнаружив в них «свидетелей» тех далеких событий.

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Ими стали пульсары — объекты, испускающие мощные, периодические импульсы электромагнитного излучения. В частности, вокруг G1 расположилось три космических «маяка», а вокруг G2 — целых 26. Их траектории указывают на связь с взрывами и последующим формированием рассеянных групп звездных скоплений.

Новые данные поддерживают идею, что новые светила рождаются в результате сложных и многоступенчатых процессов звездообразования, особую роль в которых играют вспышки сверхновых. Поскольку газ вокруг четырех групп уже рассеялся, а прямые следы сверхновых обнаружить непросто, «живым» напоминаем о космических «драмах» прошлого стали пульсары.