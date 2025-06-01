Самый древний человеческий паразит донимает людей уже 60 000 лет

Исследователи из Политехнического университета Вирджинии в ходе изучения геномов постельных клопов получили убедительные доказательство того, что этот вид насекомых является древнейшим известным паразитом человека. По сути, его можно назвать первым существом, которое эволюционировало именно для того, чтобы паразитировать на человеке, и адаптировалось к существованию в его среде обитания. И по всем признакам клопы останутся с нами надолго, если не навсегда.

Хотя первые клопы появились еще во времена динозавров, примерно 60 тыс. лет назад два вида, Cimex lectularius и Cimex hemipterus, выделились и стали прародителями по-своему уникального постельного клопа. Его существование напрямую зависит от деятельности человека, доказательством чему служит успешное выживание этих клопов во время последнего ледникового периода. Тогда как родственные им клопы, которые паразитируют на летучих мышах, утратили значительную часть популяции — а с ней и генофонда.

Считается, что клопы мигрировали вместе с людьми, когда те переселились из пещер в первые примитивные жилища. Они настолько хорошо приспособились к выживанию в урбанистической среде, что до появления ДДТ борьба с ними была бесполезной. Токсин позволил сократить популяцию клопов настолько, что люди уверовали в их истребление. Однако буквально через пять лет после массового отказа от ДДТ популяция клопов вновь восстановилась — плюс они приобрели устойчивость к этому веществу.

Рост плотности городского населения и количества международных поездок привели к тому, что популяция клопов в новом веке растет на 4500 % в год. Они есть практически во всех городах мира и ученые используют этот факт для построения эпидемиологических моделей. При этом сами клопы остаются относительно безобидным паразитом, так как не переносят опасных заболеваний. И если люди в каком-то месте всерьез берутся за борьбу с ними, шансов на спасение у этих насекомых почти нет. Их существование действительно целиком зависит от деятельности человека.Источник — Biology Letters