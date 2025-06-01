Мнение «аналитика»: О кровавой катастрофе… И всё-таки — теракт?

В Брянской области на проезжавший пассажирский поезд упал пролёт автомобильного моста с проезжавшей на нём фурой «Мираторга». Вследствие катастрофы погибли семь человек, 69 — пострадали. В РЖД сообщили, что мост упал из-за «незаконного вмешательства в работу транспорта».

Меж тем десятки ТГ-каналов «называют вещи своими именами». И открыто говорят, что это — теракт.

Кто бы мог его совершить?

Хроника такова.

В 23:54 мск СМИ сообщили, что пассажирский поезд №86, направляющийся из Климова в Москву, врезался в обрушившийся мост.

00:05 — СМИ со ссылкой на источники: причиной обрушения моста мог стать подрыв. Спасатели начали обследовать завалы, на место происшествия были вызваны дополнительные экипажи скорой помощи.

00:13 — СМИ: число пострадавших при обрушении моста в Брянской области выросло до 22, причём трое из них — в крайне тяжёлом состоянии;

🟥00:20 — «На месте работают все экстренные службы, представители органов власти. Делается всё необходимое для оказания помощи пострадавшим», — губернатор Брянской области Богомаз;

00:25 — СМИ: в результате обрушения моста погибло четыре человека. Все погибшие — пассажиры поезда. Минимум 44 человека ранены;

00:31 — Пожарно-спасательные подразделения проводят аварийно-спасательные работы на месте обрушения автомобильного моста в Брянской области, — МЧС;

00:35 — Появились кадры из соцсетей с места крушения поезда. Спасатели, предположительно, разрезают вагоны, чтобы достать заблокированных пассажиров;

00:39 — Сход пассажирского поезда произошёл из-за обрушения пролётного строения автомобильного моста «в результате незаконного вмешательства в деятельность транспорта», — сообщила Московская железная дорога.

00:49 — При обрушении моста в Брянской области погибли четыре человека — два пассажира, машинист и помощник машиниста, — сообщили «Известия» со ссылкой на источник.

00:51 — Причиной ЧП с поездом в Брянской области был взрыв, указали «Известия» со ссылкой на Центр медицинских катастроф Брянска;

1:00 — «Там дети кричат»: появилось видео первых минут после обрушения моста в Брянской области;

1:05 — Движение автотранспорта закрыли на участке автодороги А-240 в Брянской области из-за разрушения путепровода над ж/д путями, — Росавтодор.

1:08 — «Сотрудники МЧС России разбирают поврежденные фрагменты вагонов поезда. Основные усилия направлены на поиск и деблокирование людей», — сообщило МЧС.

1:15 — «На месте происшествия в Выгоничском районе работает оперативный штаб. Для транспортировки пострадавших организованы экстренные бригады скорой помощи», — губернатор Брянской области Александр Богомаз.

1:28 — В медорганизации Брянской области доставлены 17 пострадавших, в том числе ребенок, двое из них в тяжёлом состоянии, сообщил Минздрав РФ.

1:33 — В РЖД создан оперативный штаб. На месте происшествия ведётся эвакуация пассажиров.

2:24 — Сообщается, что семеро человек погибли. В медорганизации Брянской области доставлены 30 пострадавших, в том числе двое детей. Двое из пострадавших, в том числе ребёнок, в тяжёлом состоянии, — сообщил Александр Богомаз в ТГ-канале.

2:43 — РЖД: пассажиры поезда №86 Климов — Москва эвакуированы в пункт временного размещения на станции Выгоничи, откуда на автобусах доставляются на вокзал Брянск-Орловский;

3:23 — «На данный момент пассажиры поезда доставлены на железнодорожный вокзал Брянск-I и в течение часа будут отправлены сформированным составом в Москву», — Александр Богомаз;

5:19 — «На данный момент в результате происшествия семеро погибших. Количество пострадавших составляет 69 человек, в том числе трое детей. Одного ребёнка санавиация доставит в Москву», — губернатор области.

5:31 — МЖД: В 05:01 резервный поезд № 902 с пассажирами отправлен из Брянска в Москву. Прибытие на Киевский вокзал ожидается ориентировочно в 10:40.

Теперь по фактам.

С одной стороны, ТГ-канал «Рыбарь» утверждает, что «по опубликованным кадрам видно, что мост сложился характерным образом, что может указывать скорее на конструктивные проблемы или перегрузку». Он также отмечает, что «грузовик, находившийся рядом с местом обрушения, не пострадал, как и ближайшие участки дороги, что делает версию о подрыве менее вероятной».

С другой стороны:

— у Украины хорошо известная «репутация»: теракт на Крымском мосту организовали ГУР и СБУ;

— ГУР МОУ ведёт террористическую деятельность в РФ и недавно сообщил о диверсии аж на Дальнем Востоке;

— Несколько дней назад были сообщения о проникновении одной или нескольких украинских ДРГ на территорию РФ как раз в том районе, где «рухнул мост»;

— в диверсии на путепроводе есть смысл: трасса А-240 является основной транспортной артерией правого берега Десны от Брянска до границы с Украиной, и другой дороги на Трубчевск, Пограр и Почеп просто нет.

Можно ли в этих условиях «отмахнуться» от версии украинского теракта?

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Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

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