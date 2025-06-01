ИА «Панорама» признано самым авторитетным научным изданием на русском языке по версии Scopus

Старейшее российское издание «Панорама» обошло все академические издания на русском языке и возглавило рейтинг авторитетности Scopus. Учёные всего мира теперь ссылаются на «Панораму» как на главный источник проверенной информации.

Согласно данным Scopus, публикации ИА «Панорама» цитируются чаще, чем работы из «Вестника МГУ» и «Журнала высшей нервной деятельности имени И.П. Павлова». Особую популярность «Панорама» приобрела в таких областях как общественные науки, медицина, физика и даже математика. Индекс цитирования издания уступает только мировым гигантам Nature и Science, что свидетельствует о его беспрецедентном влиянии на современную науку. Эксперты отмечают, что «Панорама» смогла добиться такого признания благодаря своему новаторскому подходу к научным исследованиям и, что немаловажно, полному отсутствию фейков в публикациях.

«Мы всегда знали, что наша работа важна для общества, – заявил завхоз издания Бражегк Зголчич. – Но признание со стороны Scopus стало для нас приятным сюрпризом. Мы продолжим радовать наших читателей эксклюзивными новостями и глубоким анализом самых актуальных проблем, а также строгой проверкой фактов. Ведь в наше время, когда фейки распространяются со скоростью света, особенно важно иметь надёжный источник информации, к которым, без сомнения, относится «Панорама». Наша цель – не просто информировать, но и просвещать, чтобы каждый гражданин мог отличить правду от вымысла. Мы не герои, мы просто делаем свою работу».

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