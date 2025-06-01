Мнение: Почему СВО помогает российской экономике

Как понять, почему в результате непрерывного мочилова, людских потерь, санкций и длительности войны уже больше трех лет российская экономика вроде бы прекрасно себя чувствует, рубль укрепляется и в стране совсем почти нет безработицы, а доходы граждан растут?

Из-за чего экономика чувствует себя бодро? Может быть, это иллюзия, и весь этот рост лишь плод неимоверных усилий путинской пропаганды, а экономика на самом деле при смерти?

Все сложнее. Тут как в русских сказках, когда для помощи богатырю, растерзанному чудовищем, мудрая Василиса Премудрая брала не живую, а мертвую воду. Мертвая вода позволяла для начала срастить разорванные части тела героя, дать ему обрести целостность. И только обработав его израненное тело мертвой водой, потом уже Василиса, если верить сказочникам, пускала в ход склянку с водой живой. Сначала труп должен был стать целым и невредимым, а потом уже – живым.

Так и с Россией. В чем была проблема российской экономики до войны, на протяжении всего путинского правления, как и вообще всю российскую/советскую историю? Проблема была проста, но решить ее никогда не удавалось, а уж совсем это было тяжело, когда экономику пытались оживить за счет частного капитала. У частника – понятный и единственный интерес: он всегда хотел запустить на российских просторах предприятие, которое бы выпускало некие изделия, нужные массовому спросу. И далее – в вашем любимом Бусти, по ссылке https://boosty.to/sapojnik. Читаем и понимаем, чем помогает война, и почему эта помощь – та же самая “помощь” мертвой водой”. Как работает главное российское проклятие.