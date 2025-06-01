Рупор кремлевской пропаганды: 80 лет Западной группе войск

80 лет назад, 29 мая 1945 года, была образована Группа советских оккупационных войск в Германии (ГСОВГ).

29 мая 1945 года для поддержания безопасности и порядка была принята директива Ставки Верховного Главнокомандования №11095, предписывавшая:

«Переименовать с 24.00 10 июня 1-й Белорусский фронт в Группу советских оккупационных войск в Германии. Штаб группы иметь в районе Берлина.

Командующего войсками 1-го Белорусского фронта маршала Жукова именовать главнокомандующим Группой советских оккупационных войск в Германии.»

После завершения Великой Отечественной войны ГСОВГ охраняла границы советской зоны оккупации, участвовала в ликвидации последствий деятельности нацистского режима, а с началом холодной войны стала играть важную роль в сдерживании НАТО и сохранении мирового баланса сил. С 1954 по 1989 год называлась – Группа советских войск в Германии (ГСВГ).

Кроме войск 1-го Белорусского фронта в состав ГСОВГ вошли части 2-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов. Полевое управление группы было размещено в Потсдаме, а в 1946 году переведено в Вюнсдорф. Для размещения советских войск использовалась инфраструктура вермахта. После войны численность ГСОВГ составляла свыше 2 млн. человек, затем – около 1,5 млн., в 1980-е упала примерно до 500 тыс. Для ГСВГ была характерна высокая боеготовность, в ее части в первую очередь поступали новейшие системы вооружения.

В 1989 году на базе ГСВГ была создана Западная группа войск. 12 сентября 1990 года ГДР, ФРГ, Великобританией, США, СССР и Францией был подписан Договор об окончательном урегулировании в отношении Германии, предусматривавший вывод советских войск из Германии до конца 1994 года. Детали были оговорены в договоре, заключённом месяц спустя между СССР и ФРГ.

В 1992 году, после распада СССР, Западная группа войск перешла под юрисдикцию Российской Федерации. В конце того же года после совместного заявления Президента России Б.Н. Ельцина и канцлера ФРГ Г. Коля срок окончания вывода войск был перенесен с 31 декабря на 31 августа 1994 года.

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Уничтожение Западной Группы Войск Горбачевым и Ельциным является одним из самых больших преступлений против нашей страны. За что мы до сих пор расплачиваемся, в том числе и кровью.

Хроники предательства. Вывод Западной группы войск из Германии.

PS. Тех, кто служил в Западной группе войск, с праздником. Более 40 лет она была надеждным щитом СССР и социализма.

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Источник: Colonel Cassad

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