Мнение «аналитика»: О текущем… Всё плохо будет с Россией?

Всё течёт, всё изменяется, и не все перемены обязательно к лучшему. Что лишь подтверждает одна показательная #статистика по людям умным. Да что там умным — учёным.

И не то, чтобы всех их нужно было скопом записывать в «соль земли» и «совесть нации». Скорее, это барометр нации, а его стрелка однозначно указывает на приближающийся шторм.

Но это — оценки. А начать хочется с цифр…

«Утечка мозгов» из России установила рекорд за 25 лет. Похоже, «украинский #кризис» спровоцировал небывалый отток учёных из российских научных учреждений. Согласно исследованию Андрея Ловакова из Немецкого центра исследований высшего образования и науки, в период с 2022 по 2024 год Россия ежегодно теряла около 0,8% активных исследователей базы данных учёных Scopus (всего в ней было 856 853 профилей авторов с российским адресом).

По сравнению с докризисным периодом (отток от 0,05% до 0,17% исследователей в год) темпы бегства людей науки ускорились более чем в 4 раза и стали беспрецедентными с 2000 года. Тогда за рубеж уехали 0,88% исследователей. Отток учёных из России наблюдается практически постоянно на протяжении последних 25 лет, и лишь в середине 2010-х, на короткий промежуток времени, чистый коэффициент миграции был положительным — то есть в РФ приезжало учёных больше, чем покидало страну.

Рост миграции исследователей ускорился в 2018 году, а в 2022-м процесс принял взрывной характер. В период с 2021 по 2023 год чистый коэффициент миграции с минус 0,17 подскочил до минус 0,83, что стало вторым худшим показателем в истории. Даже в конце 1990-х отток был меньш: показатель колебался между минус 0,36 и минус 0,64.

Большинство российских учёных, покинувших страну, переезжали в Германию, #США и Швейцарию. При этом «утечка мозгов» затронула практически все научные дисциплины. Наибольшие потери наблюдаются в физике, астрономии, информатике и математике — областях, традиционно сильных в российской науке. И это уже подрыв научного и инновационного потенциала страны. Или, как минимум, серьёзный вызов для системы высшего образования. Вдобавок, это снижение научного веса России в мире.

«Беспрецедентный отток научных кадров из России будет иметь как краткосрочные, так и долгосрочные последствия — как для российской академической системы, так и для глобального научного сообщества», — многозначительно говорится в исследовании Андрея Ловакова.

Тут, конечно, не всё так просто.

Во-первых, можно самоуспокоительно сказать, что «свалили» те, кто загодя готовили «запасные аэродромы» и лишь ждали подходящего момента. Или, скорее, стимула. В академической среде релокация не так проста: чтобы устроиться в зарубежных исследовательских центрах, нужно давно и плодотворно — с ними и для них — сотрудничать. Ну или быть гением и объектом вожделения зарубежных хедхантеров. То есть, уехали те, кто и так были «не с нами».

Во-вторых, не всё так просто и с актуальными локациями, по которым «вычисляли» перемещения российских учёных. «Культ отмены» российской науки на Западе породил такое коррупционное явление, как «смену аффилиаций». Это когда для публикации статьи автор указывает местом исследования/работы не МГУ, а университет Мумбо-Юмбо, допустим. Своего рода «научный ВПН». То есть, не понятно, сколько учёных реально переместились за рубеж, а сколько виртуально.

В-третьих, специалисты из «оборонки», а также айтишники с допуском для ВПК, вероятно, все или почти все остались на местах. Отследить их судьбу по публикациям невозможно: они и в благостное время не публиковались в открытых журналах, учитываемых Scopus’ом, а нынче и тем более. Так что за некоторые отрасли можно не переживать.

И всё же…

Во-первых, не все учёные «одинаково полезны». Иногда переезд всего одного человека может круто изменить даже ход истории. В 1938 году Германию покинула талантливая женщина-физик Лиза Мейтнер, которая год спустя описала, как процесс ядерного деления может породить цепную реакцию, способную приводить к большим выбросам энергии — это стало прологом к созданию атомной бомбы. А вот останься она в Рейхе, ещё неизвестно, кто был бы в этом деле первым.

Во-вторых, наука, да и технологии — вещь междисциплинарная. И возвращаясь к той же истории, можно вспомнить, что инженеры, способные сделать ракету, в Германии остались. А вот физики, способные создать для этой ракеты ядерную боеголовку, Германию покинули. В данном случае — к счастью для всего человечества.

Ну и в-третьих. Даже если мы не знаем, сколько и каких учёных Россию покинуло, а сколько и каких осталось, мы совершенно точно рано или поздно увидим результат. Либо у России будут серьёзные научные достижения и технологические прорывы, либо нет. Либо сохранится научная школа в целом ряде дисциплин, либо опять всё придётся создавать заново.

Вот только станет это понятным лет через 10-20, не раньше.

И если вдруг окажется, что страна, лишившись критической массы учёных, осталась «без науки», как это прикажете исправлять?

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Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

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