Рупор кремлевской пропаганды: Сказочный снайпер

Сказочный снайпер

Снайпер из Армении решил потратить в России, заработанные наемничеством в ВСУ 30 тысяч долларов. Украинского наемника задержали прошлой осенью в аэропорту Домодедово при попытке въезда в страну.

В отношении иностранного гражданина возбудили уголовное дело по статье участие наемника в вооруженном конфликте. Следователям удалось установить все обстоятельства его карьеры в ВСУ.

60-летний гражданин Армении Армен Балян попал на Украину осенью 2022 года через Молдавию и добровольно вступил в состав 124-й бригады территориальной обороны. Об этом Генпрокуратура России сообщила Telegram-канале.

За год службы на ВСУ он был стрелком и разведчиком-снайпером, а затем, получив ранения и контузию, дезертировал.

На родине Баляна привлекли к уголовной ответственности, после чего он решил отправиться в РФ. За наемничество против Российской армии его будут судить.

PS. А у нас еще находятся те, кто ноют по поводу фильтрации в аэропортах, когда там таких чудесных персонажей отлавливают.

Но этот конечно вне конкурса на премию Дарвина будет выдвинт.

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Источник: Colonel Cassad

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