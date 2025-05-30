Мнение: Как надо выставлять счета за квартиру

Меня, вероятно, обманывают с коммуналкой. Во всяком случае, у меня складывается такое впечатление, так как счета за квартиру приходят очень мутные, как будто специально запутанные, чтобы меня обмануть. В «Школе Капитализма» я пишу про этот феномен, рассказывая, как можно сэкономить, сделав зарплаты понятными для сотрудников, а цены — понятными для клиентов (ссылка).

Некоторые полагают, будто счета за коммуналку простыми быть не могут, так как там много разных услуг, при этом объём потреблённого зачастую становится известен только постфактум, после сдачи показаний счётчиков. На самом деле, нет ничего проще. Достаточно предпринять несколько элементарных шагов.

1. Выставляем за каждый месяц отдельный счёт, куда собираем все услуги: отопление, горячую воду, мусор, электричество…

2. Показываем клиенту строчки нормально: не «ГУП ШМУП ЛУП ХРУП», а «Электричество», «Горячая вода», «Холодная вода».

3. По каждой строчке идёт краткая суть: 1000 литров, столько-то рублей.

4. Если клиент не сдаёт показания счётчиков, считаем ему потребление воды и электричества по нормативам. Когда в итоге сдаёт, пересчитываем всё задним числом. После сдачи показаний корректируем выставленные счета за один или несколько предыдущих месяцев.

5. Задолженность и переплату считаем клиенту только в целом, сразу по всем услугам. Не может быть такого, что у клиента за электричество переплата, а за капремонт долг — всё идёт «одним котлом». Когда клиент заходит в личный кабинет, он видит примерно такую картинку:

— долг клиента на 01 января: 1000 рублей;

— счёт за январь: 10’000 рублей;

— оплата 02 февраля: 10’000 рублей;

— счёт за февраль: 9’500 рублей;

— итоговый долг клиента: 10’500 рублей.

Всё. Этого достаточно, чтобы клиенту было предельно ясно, за что он платит, и не вписали ли ему лишнего. Если бы мне выставляли счета в таком естественном виде, ощущение «меня обманывают» ушло бы.

Почему коммунальщики не делают прозрачных счетов, тоже понятно. Технических сложностей в схеме, которую я обрисовал выше, нет — это я вам как бухгалтер говорю. Проблема в другом. В 5% случаев коммунальщики — жулики, которые специально всё запутывают, чтобы народ плюнул, махнул рукой и оплатил, не имея надежды разобраться. В 95% случаев у коммунальщиков некомпетентное руководство, которое даже не догадывается, что работа с клиентами — это тоже профессия. Поручать выставление счетов тем, кто не умеет делать прозрачные документы, то есть бухгалтерам, программистам или секретарям — вопиющий непрофессионализм.