 

Московский коммунист-миллиардер назначен регентом Мосгоркома КПРФ до совершеннолетия Зюганова-младшего

30.05.2025, 13:33, Разное
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До достижения совершеннолетия сына Леонида Зюганова обязанности первого секретаря Мосгоркома будет исполнять известный московский коммунист и владелец сети элитных фитнес-клубов «Серп и Молот», товарищ Аркадий Борисович Волочков.

Во время регентства его официальным титулованием станет «Его Светлость, Первый регент-секретать Мосгоркома».

Как пояснили в ЦК, кандидатура товарища Волочкова была выбрана не случайно. Несмотря на свои внушительные доходы и любовь к роскоши, Аркадий Борисович – идейный марксист-ленинец. Кроме того, его фитнес-клубы пользуются огромной популярностью среди московской элиты, что позволяет распространять коммунистические идеи в разных слоях общества.

В период своего регентства товарищ Волочков планирует провести ряд радикальных реформ в Мосгоркоме, включаю создание партийного конного клуба, организацию занятий йогой и запуск реалити-шоу «Коммунисты тоже плачут».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”




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