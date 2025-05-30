 

Самые предсказуемые PIN-коды, которых надо избегать

30.05.2025, 13:15, Разное
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Изначально созданный для защиты банковских операций, PIN-код из 4 знаков стал универсальным инструментом аутентификации — в том числе, для разблокировки смартфонов. Однако, как показывает практика, большинство пользователей выбирают крайне ненадежные комбинации, сводя на нет защитную функцию этого метода. Согласно последним исследованиям, каждый десятый владелец смартфона использует один PIN-код для всех своих устройств. При этом, как подтверждает то же исследование, люди массово выбирают элементарные и легко угадываемые последовательности цифр.

Результаты анализа неутешительны. Лидером антирейтинга стала комбинация «1234», которую использует почти 10 % всех пользователей. В топ вошло несколько примитивных вариантов, что указывает на восприятие PIN-кода как простой формальности. Особую проблему создает популярность дат рождения в качестве PIN-кодов. Комбинации типа «1986» или «2004» регулярно встречаются среди двадцати самых распространенных вариантов. Не лучше обстоят дела и с обратными последовательностями («4321») – такие шаблоны хорошо известны злоумышленникам. Даже более сложные на первый взгляд комбинации вроде «1342» на практике оказываются легко предсказуемыми.

Топ-10 самых популярных PIN-кодов

Парадоксально, но при 10 000 возможных вариаций четырехзначного кода, большинство пользователей выбирают наименее безопасные варианты. Специалисты по кибербезопасности предупреждают: используя популярные комбинации, человек увеличивает вероятность взлома своего гаджета до 12,5 %. Эксперты рекомендуют отказаться от шаблонных решений в пользу случайно сгенерированных комбинаций. Альтернативой может стать использование более длинных PIN-кодов или биометрических методов аутентификации, которые защищают персональные данные на более высоком уровне.Источник &#8212 ABC News




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