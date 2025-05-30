 

Власти Москвы введут финансовый лимит для россиян, желающих посетить столицу

30.05.2025, 11:33, Разное
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Московские власти объявили о новом порядке посещения столицы для иногородних граждан РФ. Уже с 1 сентября россияне смогут попасть в город только при наличии минимального лимита средств на счету или в кошельке.

Согласно подсчётам финотдела московской мэрии, в среднем столичный житель тратит 20 тысяч рублей в день, поэтому каждый гость столицы должен иметь при себе эквивалентную сумму на сутки проживания или не менее миллиона рублей на банковском счету. Во втором случае необходимо предъявить выписку.

– К сожалению, столицу ежегодно посещают множество неопрятных провинциалов, сознательно игнорирующих московский дресс-код, где доминируют брендовые вещи, – пояснил глава муниципального департамента благополучия Москвы Рафик Гусейнов. – Такой вид приезжих создаёт множество эстетических неудобств для москвичей. У горожан пропадает аппетит, поднимается артериальное давление, обостряются хронические болезни.

Пункты контроля финансового благополучия появятся на всех автомобильных въездах в Москву, на авто- и железнодорожных вокзалах, а также в аэропортах. Не прошедшие процедуру граждане будут отправлены обратно.

Ограничения не действуют на иностранных граждан из-за необходимости создать положительную репутацию российской столицы в международном сообществе.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”




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