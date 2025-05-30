 

Шпионское лазерное устройство может прочитать текст в книге с расстояния в полтора километра

30.05.2025, 11:25, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В журнале Physical Review Letters появилась статья о том, как команда исследователей использовала широко распространенный в астрономии метод — интерферометрию — для считывания текста с расстояния около 1,5 км.

При этом команда внесла в него некоторые изменения — вместо комбинирования волн излучения, света или звука была использована информация от нескольких световых датчиков. На основе собранных данных было сформировано весьма точное изображение удаленного объекта.

Исследователи из Китайского университета науки и технологий использовали восемь инфракрасных лазерных лучей, направленных на далекий объект, для получения его изображения. Система показала высокую чувствительность — она смогла распознать формы отдельных букв размером 3 мм на расстоянии около 1,5 км.

Луч лазера был разделен на восемь лучей, что позволило различать формы объектов даже при том, что они путешествовали в атмосфере. При этом оказалось, что единый луч имеет более низкое разрешение по сравнению с восемью раздельными. С помощью такой технологии, к примеру, можно эффективно отслеживать космический мусор или вести наблюдение за удаленными объектами в интересах спецслужб.Источник &#8212 Physical Review Letters




Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.06 / Мнение: 1 мая по-советски…

31.05 / Мнение: Как народ мусорил, пока мог

31.05 / Рупор кремлевской пропаганды: “Я не был рядом с женой Макрона”

31.05 / Мнение: Туалетные церемонии – карнавал в росшколе

31.05 / Рупор кремлевской пропаганды: Боевое применение лазерного оружия ВС РФ

31.05 / В регионах, где на время ЕГЭ отключали интернет, школьникам разрешат пересдать экзамен

31.05 / Рупор кремлевской пропаганды: Нового Минска не будет

31.05 / Мнение «аналитика»: О вынужденном признании… Европа начинает что-то подозревать?

31.05 / Мнение: Мои ежедневные 9 помидоров

31.05 / Гравитационные волны помогли обнаружить кандидатов в «промежуточные» черные дыры

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2025 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика