Шпионское лазерное устройство может прочитать текст в книге с расстояния в полтора километра

В журнале Physical Review Letters появилась статья о том, как команда исследователей использовала широко распространенный в астрономии метод — интерферометрию — для считывания текста с расстояния около 1,5 км.

При этом команда внесла в него некоторые изменения — вместо комбинирования волн излучения, света или звука была использована информация от нескольких световых датчиков. На основе собранных данных было сформировано весьма точное изображение удаленного объекта.

Исследователи из Китайского университета науки и технологий использовали восемь инфракрасных лазерных лучей, направленных на далекий объект, для получения его изображения. Система показала высокую чувствительность — она смогла распознать формы отдельных букв размером 3 мм на расстоянии около 1,5 км.

Луч лазера был разделен на восемь лучей, что позволило различать формы объектов даже при том, что они путешествовали в атмосфере. При этом оказалось, что единый луч имеет более низкое разрешение по сравнению с восемью раздельными. С помощью такой технологии, к примеру, можно эффективно отслеживать космический мусор или вести наблюдение за удаленными объектами в интересах спецслужб.Источник — Physical Review Letters