Мнение «аналитика»: О бренном… Какую правду о Москве раскрыли два фото из Бутово?

Тот самый случай, когда пост не нуждается в длинных предисловиях. Потому что эти две фотографии намного более красноречивы, нежели тысячи слов.

Самое, конечно, говорящее в них то, что сделаны снимки с разницей всего лишь в полгода. Даже чуть меньше, если быть совсем точным: только 162 дня прошло между ними. Просто 162 дня из жизни москвичей…

И из их смерти тоже.

На обеих фотках — Бутовское кладбище. Обычный столичный некрополь.

Это фото датировано 28 мая.



А это — 9 ноября.



Для понимания масштаба: граница, которая тянется вдоль железной дороги Курского направления, растянута примерно на 1,5 км…

Вот так. А вы продолжайте говорить, будто #столица «оторвана» от остальной России.

Да, снимки сделаны не в этом году.

Да, они 2021 года. Когда пандемия продолжала собирать с планеты свою мрачную дань, но все ограничения, локдауны, маски и требования прививок были уже сняты. Кладбища тогда действительно заполнялись очень быстро, а #Россия реально потеряла более миллиона человек.

Сейчас аналогичных фоток нет «почему-то». Ни из Москвы, ни из регионов.

Почувствовали разницу?

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Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

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