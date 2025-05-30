«Роскосмос» задумался о создании марсианской транспортной системы

Российский «Роскосмос» разработает передовую транспортную систему, которая получит энергетическую установку на основе компактного ядерного реактора. Она будет работать по доставке различных грузов к орбите Марса.

По словам руководителя «Роскосмоса» Дмитрия Баканова, которые он привел оценивая неудачный запуск SpaceX Starship, специалисты концерна ведут работы по созданию транспортной космической системы с перспективным ядерным двигателем, которая обеспечит доставку около 10 тонн груза к околомарсианской орбите.

Что из себя будет представлять отечественная марсианская транспортная система, не уточняется, как не приводятся и ее возможные характеристики. По всей видимости, она увидит свет в совсем отдаленном будущем.

Напомним, не так давно Илон Маск уточнил, что доставка только одной тонны полезного груза на поверхность Марса при текущем уровне развития космических технологий обойдется в 1 млрд долларов, тогда как его миссия Starship позволит снизить ее стоимость до уровня в 100 000 долларов.