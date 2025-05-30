Эксперт: «С помощью игрушек лабубу гонконгские масоны хотят захватить мир»

Глава Всероссийского общества противодействия тайным организациям Гамлет Лероян в эфире телеканала «РЕН ТВ» призвал граждан не приобретать игрушки лабубу – оказалось, что популярные пушисты монстры были созданы масонами для порабощения человечества.

– Они только с виду такие милые и безобидные, на самом деле лабубу управляют своим хозяином и заставляют его выполнять всякие поручения гонконгских каменщиков. Этому есть научные доказательства и скоро мы их представим, – сказал Лероян.

В ближайшее время активисты планируют добиться их полного запрета на продажу на территории России, а уже приобретённые гражданами игрушки борцы с масонами хотят публично освятить и сжечь.

– Подождите буквально неделю-другую, когда эти мелкие чудища будут объявлены вне закона. Подумайте, потратив сейчас большие деньги на эту продукцию, через несколько дней вы будете вынуждены в спешке от неё избавляться, – призвал борец с тайными организациями.

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