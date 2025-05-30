 

Электронная татуировка предсказала умственную усталость

30.05.2025, 9:00, Разное
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Современные технологии делают возможным то, что раньше можно было увидеть только в научно-фантастическом кино. Например, чип Neuralink позволил своим обладателям перемещать курсор силой мысли, а специальный «мягкий пластырь» — говорить без голоса.

Специалисты из Техасского университета в Остине (США) создали беспроводную электронную татуировку, которая закрепляется на лбу человека и измеряет умственное напряжение без громоздких шлемов, характерных, например, для электроэнцефалографии (ЭЭГ). Описание разработки опубликовал научный журнал Device.

«Татуировка» анализирует электрическую активность мозга и движения глаз с помощью ЭЭГ и электроокулографии — ЭОГ. Прибор состоит из легкого аккумулятора и тонких, как бумага, датчиков, напоминающих наклейки. Поскольку электротатуировка плотно прилегает к коже, она более комфортна в использовании и обеспечивает более четкие сигналы.

«Электронную татуировку» научат распознавать эмоции

Ученые из Тель-Авивского университета (Израиль) разработали временную «электронную татуировку» для поверхностной неинвазивной электромиографии. Результаты соответствующего исследования опубликованы…

naked-science.ru

«Хотя у шлемов для ЭЭГ больше датчиков для разных областей мозга, сигнал никогда не получается идеальным. Дело в том, что у всех разная форма головы. Чтобы датчики электронной татуировки находились в нужных местах, мы делаем ее персонализированной, измеряя лица будущих пользователей», — пояснили авторы публикации.

Исследователи протестировали разработку на шести участниках, которые во время эксперимента выполняли задания на память в порядке увеличения сложности. Электронная татуировка смогла точно определить, в какой момент у людей увеличивалась нагрузка на мозг и проявлялась умственная усталость. На основе сигналов прибора с помощью компьютерной модели удалось также предсказать потенциальный уровень умственной нагрузки.

По словам авторов статьи, их разработка позволит компаниям контролировать состояние сотрудников, не допуская когнитивного переутомления. В дальнейшем они планируют усовершенствовать электротатуировку, чтобы она работала не только на гладкой коже, но и на волосах, а также сделать прибор доступным каждому человеку.




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