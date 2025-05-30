Рупор кремлевской пропаганды: Сербские братушки

Сербские братушки.

Крупнейшие компании сербского ВПК принимают участие в поставках боеприпасов Киеву вопреки нейтралитету Белграда, заявили в СВР.

1 Cреди предприятий, которые участвуют в этом, — «Югоимпорт СДПР», Zenitprom, Krusik, Sofag, Reyer DTI, Sloboda, Prvi Partizan;

2. Для прикрытия антироссийских действий используют схему с фальшивыми сертификатами конечного пользователя и стран-посредников;

3. Чаще всего посредниками являются страны НАТО, в том числе Чехия, Польша, Болгария, также задействованы страны Африки;

4. Вклад сербского военпрома в конфликт на Украине исчисляется сотней тысяч снарядов для РСЗО и гаубиц, миллионом патронов для стрелкового оружия.

Есть и такие формы поддержки украинского нацизма.

PS. Еще во времена Минской бодяги публиковал документы от Деляна Гайтанджиевой, которая еще тогда указывала на поставки болгарских и сербских боеприпасов (в частности, с завода Krusik) на Украину.

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Источник: Colonel Cassad

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