Рупор кремлевской пропаганды: Сербские братушки
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Сербские братушки.
Крупнейшие компании сербского ВПК принимают участие в поставках боеприпасов Киеву вопреки нейтралитету Белграда, заявили в СВР.
1 Cреди предприятий, которые участвуют в этом, — «Югоимпорт СДПР», Zenitprom, Krusik, Sofag, Reyer DTI, Sloboda, Prvi Partizan;
2. Для прикрытия антироссийских действий используют схему с фальшивыми сертификатами конечного пользователя и стран-посредников;
3. Чаще всего посредниками являются страны НАТО, в том числе Чехия, Польша, Болгария, также задействованы страны Африки;
4. Вклад сербского военпрома в конфликт на Украине исчисляется сотней тысяч снарядов для РСЗО и гаубиц, миллионом патронов для стрелкового оружия.
Есть и такие формы поддержки украинского нацизма.
PS. Еще во времена Минской бодяги публиковал документы от Деляна Гайтанджиевой, которая еще тогда указывала на поставки болгарских и сербских боеприпасов (в частности, с завода Krusik) на Украину.
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Источник: Colonel Cassad
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