Рупор кремлевской пропаганды: Деградация Байдена

Деградация Байдена

Автор книги про Джо Байдена заявил, что президент США фактически не управлял страной из-за состояния здоровья, а это делали вместо него советники, супруга и сын Хантер, которые скрывали реальное положение.

Джейк Таппер в эфире Piers Morgan Uncensored рассказал, что вместе с соавтором книги, журналистом Axios Алексом Томпсоном, поговорил для своей книги "Первородный грех: деградация президента Байдена" с более чем 200 источниками.

Они рассказали, что вместо Байдена реальным управлением занимались глава администрации Рон Клейн, стратег Майк Донилон, советник по внутренней политике Брюс Рид и куратор законодательной ветви власти Стивен Риккетти. Также большую роль играли первая леди Джилл Байден и сын Хантер, которого Таппер называет «подлым» и «склонным к ужасным решениям».

«Мы хотели, чтобы он просто выиграл, а потом его можно было бы на четыре года спрятать, показывая изредка признаки жизни», — говорит один из членов команды Байдена.

Таппер считает, что «ситуация, вероятно, хуже» Уотергейтского расследования: «По крайней мере у Никсона были в порядке когнитивные способности, когда он не был пьян».

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А поутру она проснулась…

В принципе, все эти "ужасные открытия" были очевидны еще во времена "президентства Байдена", когда США фактически управляли "неизвестные отцы", которые прикрывались старым маразматиком для реализации своих преступных замыслов как внутри США, так и за их пределами. И напоследок они сами себе выписали амнистию за все, что делали. Как за уже известное публике, так и за то, что еще только будет обнародовано. Вот так работает "демократия", которой США "учили" весь остальной мир.

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Источник: Colonel Cassad

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