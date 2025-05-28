 

Рупор кремлевской пропаганды: Деградация Байдена

28.05.2025, 16:25, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Деградация Байдена

Автор книги про Джо Байдена заявил, что президент США фактически не управлял страной из-за состояния здоровья, а это делали вместо него советники, супруга и сын Хантер, которые скрывали реальное положение.

Джейк Таппер в эфире Piers Morgan Uncensored рассказал, что вместе с соавтором книги, журналистом Axios Алексом Томпсоном, поговорил для своей книги "Первородный грех: деградация президента Байдена" с более чем 200 источниками.

Они рассказали, что вместо Байдена реальным управлением занимались глава администрации Рон Клейн, стратег Майк Донилон, советник по внутренней политике Брюс Рид и куратор законодательной ветви власти Стивен Риккетти. Также большую роль играли первая леди Джилл Байден и сын Хантер, которого Таппер называет «подлым» и «склонным к ужасным решениям».

«Мы хотели, чтобы он просто выиграл, а потом его можно было бы на четыре года спрятать, показывая изредка признаки жизни», — говорит один из членов команды Байдена.

Таппер считает, что «ситуация, вероятно, хуже» Уотергейтского расследования: «По крайней мере у Никсона были в порядке когнитивные способности, когда он не был пьян».

https://t.me/Varjag2007/118666 – цинк

А поутру она проснулась…
В принципе, все эти "ужасные открытия" были очевидны еще во времена "президентства Байдена", когда США фактически управляли "неизвестные отцы", которые прикрывались старым маразматиком для реализации своих преступных замыслов как внутри США, так и за их пределами. И напоследок они сами себе выписали амнистию за все, что делали. Как за уже известное публике, так и за то, что еще только будет обнародовано. Вот так работает "демократия", которой США "учили" весь остальной мир.

Источник: Colonel Cassad

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках




Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.05 / Астрономы объяснили появление удаленных планет-гигантов подобных гипотетической Девятой планете

28.05 / В столичном ГУМе открылся бутик «Меха из Красной книги»

28.05 / Рупор кремлевской пропаганды: Освобождение Зеленого Поля

28.05 / В пещерах Европы нашли древнейшие орудия из китовой кости

28.05 / Мнение: О грехе социальной справедливости

28.05 / Хиолитов отнесли к самым ранним моллюскам

28.05 / Макрон выразил сожаление по поводу отказа Дурова стать его активом

28.05 / От морозов крайнего севера до тропической влажности: как белорусские инженеры проводят климатические испытания элементов комплексов uST

28.05 / Девятый запуск Starship закончился неплановой потерей обеих ступеней

28.05 / ПВРД-двигатель превращает артиллерийский снаряд Scepter в управляемую ракету

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2025 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика