Хиолитов отнесли к самым ранним моллюскам

Современный этап становления жизни начался в кембрийский период. Именно тогда на Земле появилось большинство знакомых нам типов животных — от медуз и червей до хордовых, — а также целый ряд исчезнувших проблемных групп. Систематики не раз перемещали по родословной животных саккоритуса, ветуликолий и прочие кембрийские диковинки.

Немало трудностей было и с хиолитами (Hyolitha). Это беспозвоночные с раковинами длиной от миллиметров до нескольких сантиметров, которые внешне сильно походили на современных моллюсков. Те тогда были уже разнообразными — брюхоногими, головоногими и другими формами. Однако хиолиты не имели терки (радулы), то есть фирменного признака ротового аппарата моллюсков, с помощью которого те измельчают пищу.

Более того, хиолитам присущ лофофор — подковообразный ротовой аппарат как у представителей клады щупальцевые. Таких как плеченогие, форониды и мшанки. Лофофораты (щупальцевые) и моллюски сейчас объединены в общий таксон лофотрохозои, поскольку имеют одного предка. Однако куда внутри этой обширной группы поместить хиолитов?

Эволюция брюхоногих: вот это поворот!

О связанных с животными из типа моллюски причудах, откровенных курьезах, а также их поразительном разнообразии можно написать остросюжетный роман. Эти мягкотелые (так по-другому называют моллюсков)…

naked-science.ru

Вопросу посвящена новая публикация в журнале Lethaia. Исследователи изучили множество остатков хиолитов позднего ордовика из Польши и их родственников постарше — из австралийских пород кембрийского времени. Почти все находки разных родов, в том числе Quadrotheca, Panitheca, Mojczatheca и Circotheca были мелкими яйцевидными фосфатными компонентами скелета или их обломками. Окаменелости покрыли платиной и изучили с помощью сканирующей электронной микроскопии (SEM).

Оказалось, что вне зависимости от анатомии взрослых хиолитов, по онтогенезу (индивидуальному развитию) они очень близки ранним палеозойским брюхоногим моллюскам и ортоцератидным наутилоидеям. Представители первого класса до сих пор процветают в морских и наземных экосистемах, а вторые — это примитивные головоногие, от которых сейчас остались лишь несколько видов.

Анатомия и развитие хиолита / © scup.com, Jerzy Dzik

Трохофора, то есть плавающая личинка с ресничками, у всех таких животных имеет форму луковицы с выростом на верхушке. После вылупления личинка создавала цилиндрическую раковину, а уже на стадии трохофоры получала закрывающую ее крышечку (оперкулум).

Между тем строение раковин хиолитов также указало на близкое родство с брюхоногими. Точнее, хельционеллидами, которые приобрели характерный «улиточий» облик уже в самом начале палеозоя.