Макрон выразил сожаление по поводу отказа Дурова стать его активом

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил разочарование в связи с заявлением основателя Telegram Павла Дурова о том, что он «лучше умрёт, чем станет чьим-либо активом».

Французский лидер подчеркнул, что рассматривал возможность использования опыта и таланта Дурова для укрепления экономического тыла Франции.

– Я искренне огорчён такой позицией господина Дурова, – заявил Макрон на пресс-конференции в Париже. – Мы вкладываем огромные средства в развитие инноваций, и такой гений, как Павел, мог бы стать настоящим прорывом для нашей страны. Он способен значительно расширить границы её возможностей. К сожалению, он давно мне не звонит, и с каждым днём надежды на это всё меньше.

По словам президента, он готов в любой момент пересмотреть свое предложение, если у Дурова возникнет такое желание.

– Я хотел бы, чтобы господин Дуров знал, что задняя калитка Елисейского дворца всегда открыта для него, – добавил Макрон. – Мы могли бы в неформальной обстановке обсудить перспективы сотрудничества – разумеется, в рамках действующего законодательства Французской Республики и при строжайшем соблюдении всех норм гигиены.

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