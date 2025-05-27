«Баловство, убрать» – в отечественном «убийце Telegram» отключили смайлы и реакции по требованию госзаказчика

Отечественный мессенджер «Интерсвязь», который называют «убийцей Telegram», лишился смайлов и реакций на сообщения – таким было требование государственного заказчика, рассказал источник в команде разработчиков.

Высокопоставленный чиновник во время госприёмки новой версии увидел эти функции и «был в ярости».

– Человек буквально побагровел и спросил, зачем в мессенджере для нормальных людей нужны эти рожицы. Сказал: «Баловство, убрать немедленно», – поделился собеседник. – Пытались объяснить ему, что это как бы для передачи интонации и тона, а он ответил: если надо слышать интонацию, можно позвонить по телефону или лично встретиться, а для нормальной переписки эти излишества не нужны.

Разработчик добавил: пока смайлы отключены в интерфейсе, но всё ещё поддерживаются с помощью специальных кодов, таких как :laugh:, :rofl:, :grin:. Чтобы отреагировать на сообщение, можно отправить команду вида /react msg_id=123 react_code=rofl. Создатели мессенджера рассчитывают, что заказчик передумает и функциональность удастся вернуть.

«Интерсвязь» разрабатывается с 2022 года для замены иностранных мессенджеров. В первую очередь программу предлагается использовать в госучреждениях, затем – перевести на неё бизнес, а с 2027 года на «Интерсвязь» начнут пересаживать и граждан. Согласно техзаданию, мессенджер должен функционировать на ОС Windows семейства NT, поддерживать пересылку «многострочных текстовых сообщений до 1000 символов единовременно без разбивки» и показывать новые сообщения в реальном времени, без необходимости ручного обновления. Для удобства пользователей программа умеет распознавать гиперссылки и делать их активными, а возле псевдонима можно установить текущий статус, например: «Он-лайн», «Не беспокоить» , «Ушёл», «Невидимка».

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