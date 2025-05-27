 

Короля Марокко Абдаллу VI жестоко избили собственные жёны

27.05.2025, 9:33, Разное
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Вчера вечером в королевском дворце «Аль-Султан» произошёл инцидент, в результате которого король Марокко Абдалла VI получил серьезные травмы.

Причиной происшествия стала семейная ссора, переросшая в физическое насилие.

По информации из источников, близких ко дворцу, 4 королевы и 12 наложниц в течение часа наносили удары по лицу монарха. Конфликт начался с обсуждения бюджета на предстоящий сезон охоты на фламинго, но быстро перешёл в личные оскорбления и рукоприкладство.

Очевидцы утверждают, что королевы проявили недюжинную сноровку в использовании подносов с финиками в качестве оружия. В настоящий момент король находится под наблюдением врачей в секретной резиденции. По предварительным данным, у него диагностированы множественные гематомы, сотрясение мозга и глубокая обида.

– Это был ужасный вечер, – заявил советник короля по связям с общественностью Хасан Эль-Барадаи. – Его Величество всегда старался справедливо распределять свое внимание и ресурсы между всеми женами, но, видимо, в этот раз что-то пошло не так. Теперь мы всерьез рассматриваем вопрос о введении обязательных курсов медитации для всех членов королевской семьи, а также об увеличении штата охраны в столовой во время ужина.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”




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