 

Шимпанзе передали сообщение, бросая камни в дерево

27.05.2025, 9:05, Разное
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Коммуникации приматов посвящены многие современные исследования. Например, у шимпанзе обнаружили «слова», напоминающие человеческую лексику, а бонобо оказались способны симпатизировать членам чужого клана.

Специалисты из Вагенингенского университета в Нидерландах и Немецкого центра приматов в Германии пять лет наблюдали за шимпанзе в пяти точках на территории природного заповедника в Гвинее-Бисау. Результаты исследования и описание обнаруженного способа коммуникации появились в научном журнале Biology Letters.

Авторы публикации с помощью видеоловушек изучили повседневную жизнь шимпанзе и заметили, что обезьяны неоднократно бросали камни в стволы деревьев. Рядом с деревьями образовывались характерные кучи камней.

В движениях губ шимпанзе обнаружилась ритмика человеческой речи

Мимические причмокивания у шимпанзе происходят примерно с той же частотой, что и движения губ при разговоре у людей, указывая на их возможное общее происхождение.

naked-science.ru

Исследователи сначала сравнили такое поведение с «барабанной дробью», которую шимпанзе устраивают руками или ногами. Давно известно, что это помогает передавать информацию на большие расстояния и демонстрировать доминирование.

Однако у «каменной барабанной дроби» обнаружили значимые отличия от «классической». Прежде чем шимпанзе бросает камень, скорее всего, слышно громкое придыхание, за которым следует тишина. При «традиционной барабанной дроби», наоборот, тишина предшествует шуму. Авторы исследования предполагают, что у обнаруженного нового типа поведения другая мотивация.

Ловля термитов показала широту культурного разнообразия шимпанзе

Разнообразие методов, которыми обезьяны пользуются, чтобы полакомиться вкусными насекомыми, «значительно сокращает разрыв между культурными способностями шимпанзе и человека».

naked-science.ru

«Возможно, эти громкие низкочастотные звуки предназначены для того, чтобы распространяться дальше, чем сигналы, которые используются при обычном общении внутри группы. Акустические свойства камня, ударяющегося о дерево, делают это возможным в густонаселенных районах», — пояснили ученые.

Исследователи также отметили, что коммуникация с помощью камней, которые обезьяны бросают в стволы деревьев, передается от взрослых шимпанзе к молодым. Это значит, что тип поведения, скорее всего, усваивается в обществе, а не наследуется генетически. Ученые отдельно подчеркнули, что культура свойственна не только людям и ее наличие у животных стоит учитывать при охране природы.




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