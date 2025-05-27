Мнение «аналитика»: О цитате дня… В чём главный баг России?

Фрагмент этой исторической цитаты о России знают многие. Он широко разошёлся по интернету.

Чуть меньше людей знают «преамбулу» к нему. Но всё же знают. Уж больно актуально она звучит сейчас, хотя прошло почти полтора века.

К сожалению, очень немногие помнят продолжение. А ведь в нём ключ к пониманию многих проблем. И вчерашних, и сегодняшних, и, вероятно, будущих.

Итак, поэт, публицист и славянофил Иван Аксаков:

«Можно признать чуть не за безошибочное руководство к уразумению европейской политики такое правило: принимать всякий совет, всякую похвалу и хулу, расточаемые нашими иностранными соседями русскому кабинету и вообще России — в обратном смысле.

Если, например, поднимается свист и гам по поводу властолюбия и завоевательной похоти России, знайте, что какая-либо западно-европейская держава готовит бессовестнейший захват чьей-либо чужой земли. Славянской или иной, но такой захват, который прямо вредит интересам нашим или дружественных нам единоплеменников.

На Западе хорошо знают, что мы ничего так не боимся, как общественного мнения Европы, как обвинения в недостатки либерализма. Что нас легко запугать и заставить оправдываться, — “клясться и ротитися”, по древнему выражению, — в том, что ни в каких мы не только замыслах, но и помыслах неповинны.

— “А ну-ка докажи!”, — требует Европа. И мы предъявляем доказательства, что в таких-то и таких-то случаях поступили даже себе, в ущерб, блага ради Европы.

— “Мало! Это мы уж забыли. Отступись от того, чем ты особенно дорожишь, что тебе принадлежит по праву, что ты купила своею кровью! Отступись и от своих друзей”.

Мы и отступаемся, хоть и со слезами на глазах, да ещё благодарим, что дёшево отделались… Конечно, простота вещь хорошая: Бог простоту любит… но не всякую».

Опубликовано в газете «Русь», №3, 29 ноября 1880 г. сс. 6-7. Раздел «Политическое обозрение».

И вот это коленопреклонение перед «общественным мнением» Европы, извечная готовность постоянно перед ним оправдываться и отступать, поступаясь порой собственными интересами ради призрачного компромисса, не есть ли вековечный, со времён Петра I или даже раньше, «русский баг», препятствующий свободному и, главное, суверенному развитию России?

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Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

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