 

Галлы на растениях защитили личинок насекомых от лесного пожара

27.05.2025, 8:10, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Галлы — патологические новообразования на органах растений, говоря проще — наросты в форме шара, которые возникают из-за воздействия различных организмов. В некоторых случаях они появляются, когда паразитические насекомые выделяют вещества, побуждающие растение производить больше клеток. В результате формируется утолщенная структура, своего рода «‎жилище» для личинок, где они могут защититься от хищников и непогоды. Однако, как показали авторы нового исследования, еще галлы способны уберечь от огня.

В 2012 году эколог Жан Карлос Сантос (Jean Carlos Santos) и его коллеги из Федерального университета Сержипе в Бразилии изучали растительность в тропических саваннах на востоке страны после лесного пожара, бушевавшего 24 часа. Сантос вместе с командой осматривал выжженную территорию и решил вскрыть обугленные галлы на растении Solanum lycocarpum — местные жители называют его «‎волчий фрукт». Эти наросты созданы жуками-долгоносиками Collabismus clitellae и внешне напоминают плотные многокамерные структуры, внутри которых развиваются личинки.

Исследователи ожидали увидеть мертвых личинок, но вместо этого обнаружили живых, благополучно переживших стихию и продолживших развиваться в своем «‎бункере». Это заинтересовало ученых.

Биологи выяснили, как венерина мухоловка спасается о…

Всем известно, что венерина мухоловка — это хищное растение, способное убить и «переварить» насек…

naked-science.ru

Сантос вместе с коллегами собрали десятки галлов с 40 «‎волчьих фруктов». Некоторые из растений находились в зоне воздействия огня, другие — нет. Вернувшись в лабораторию, исследователи вскрыли галлы и оценили, сколько организмов выжило.

Оказалось, что в обугленных галлах осталось невредимыми примерно 66 процентов личинок. В 20 галах выжили все насекомые, в 23 — лишь часть, а в девяти вся популяция погибла. 

Анализ структур показал, что шансы на выживание зависят от толщины стенок галла — чем они толще, тем больше вероятность уцелеть в огне. Собранные учеными наросты в основном находились на высоте, где до них добралось пламя, но многослойные стенки из плотных растительных тканей сработали как естественная теплоизоляция, замедлив нагрев внутренних камер. 

Эти наблюдения согласуются с мнениями ряда ученых, что растения и насекомые, обитающие в местах с частыми пожарами, эволюционировали и приспособились к экстремальным условиям. Обычно в качестве примера такого поведения специалисты приводят жуков-короедов (Scolytinae), которые научились выживать во время лесных пожаров, прячась в прорезанных ими ходах под корой деревьев.

Растение Solanum lycocarpum. A,B, так выглядело растение и галлы до начала пожара; C,D, после пожара / © Jean Carlos Santos

В будущем Сантос и его команда планируют глубже изучить различия между галлами, в которых личинки остались невредимыми, и теми, где они не выжили. Такого рода анализ помог бы больше узнать, какие еще факторы могут определять шанс спасения в огне.

Отметим, в бразильских саваннах, их еще называют Серраду, наблюдается сухой климат и частые лесные пожары. Местная флора и фауна тысячелетиями приспосабливалась к огню и в результате выработала уникальные стратегии выживания. 

Научная работа опубликована в журнале Ecology.




Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.05 / КНДР купила 1 млн микрофонов для прослушки аплодисментов на заседаниях

27.05 / Умное удобрение от российских ученых повысило урожайность на 30 процентов

27.05 / Глобальное потепление назвали причиной роста частоты рака у женщин

27.05 / Ученые объяснили, как ведут себя пузырьки в крови

27.05 / Мнение: Ты ещё крепкий старик, Розенбом!

27.05 / В Санкт-Петербурге секретари Конституционного суда подрались после спора о законности распада СССР и Российской империи

27.05 / Умные очки Apple с поддержкой ИИ выйдут на рынок в 2026 году

27.05 / Лингвисты показали, что билингвы усваивают язык не через правила

27.05 / Белорусские инженеры предложили связать Анадырь с Большой землей

27.05 / Кашин, Шарий, Латынина и Арестович основали клуб «Тарас Бульба» для тех, кто попал под санкции России и Украины

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2025 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика