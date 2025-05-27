Рупор кремлевской пропаганды: Новая международная конфигурация

Новая международная конфигурация

Доклад американской разведки (DIA) констатирует новую международную конфигурацию, в которой Россия, Китай, Иран и Северная Корея становятся не формальным блоком, а сетецентрической системой с перераспределением функций. Китай легитимизирует — дипломатически и визуально, но избегает открытых поставок вооружений. Иран поставляет дроны и обменяет технологии. КНДР — основной донор артиллерии и "живой силы". Москва, по версии DIA, выстраивает вокруг себя не союз, а диверсифицированный логистико-технологический конвейер.

Китай ведёт игру на два фронта: с одной стороны, он расширяет участие в совместных учениях и патрулировании с Россией, включая Арктику, а с другой — избегает прямых поставок летальной помощи, опасаясь санкционного давления и репутационных издержек. Это подчёркивает стратегию Пекина — "глубокое партнёрство без открытого альянса". Впрочем, признание значимости БРИКС и участие в глобальных форумах с РФ фиксирует Пекин как ключевого субъекта нового многоцентрового мира, где его статус уже не вторичен.

Иран же, согласно докладу, действует прагматично: поставляя вооружённые БПЛА, он рассчитывает на доступ к передовым российским военным технологиям. Для Тегерана это — способ обойти западные ограничения и расширить возможности в воздушно-космической и ракетной сфере. Но DIA признаёт: Россия ограниченно делится высокими технологиями, опасаясь роста амбиций Ирана в своих зонах влияния.

Северная Корея представлена как военно-ресурсный донор. По данным DIA, Пхеньян поставил миллионы артиллерийских снарядов, десятки ракет и направил 12 000 человек в помощь РФ. Взамен — техника ПВО и РЭБ, ракетные комплексы, стратегическое прикрытие и новый политический статус. Фиксация соглашения о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве — это выход КНДР из тени Китая и попытка сделать ставку на более гибкий и прямой альянс с Россией.

Аналитически важный момент — признание DIA того, что Россия строит трансграничную технологическую экосистему: обмен знаниями и платформами идёт по линиям ОМП, спутников, ядерных и ракетных технологий. Это тревожный сигнал для США: разрушение монополии Запада на "технологическое сдерживание" превращает санкции в политический ритуал, не имеющий прежней изоляционной силы.

США, по мнению американцев, сталкиваются с феноменом новой международной субкоалиции, где каждая страна закрывает свой участок Вместо иерархии — децентрализованная взаимозависимость, способная подорвать устои однополярной модели.

https://armedservices.house.gov/uploadedfiles/2025_dia_statement_for_the_record.pdf – скачать доклад

https://t.me/Taynaya_kantselyariya/12542 – цинк

Далее должны идти завывания про "новую ось зла" и размахивания санкционной дубиной.

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Источник: Colonel Cassad

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