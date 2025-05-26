Рупор кремлевской пропаганды: Никаких ограничений нет
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Для тех, кто расслабился под разговоры про "договорнячки"
«Больше не существует каких бы то ни было ограничений на дальнобойность оружия, которое было поставлено в Украину, — ни со стороны британцев, ни со стороны французов, ни с нашей стороны. Со стороны американцев также нет» (с) Мерц
Все что лежит ниже порога применения ядерного оружия может и будет применено на Украине,
Стоит подумать о снятии любых ограничений по ударам по территории Украины, которые мы сами наложили на себя.
Если что, то по западным крылатым ракетам средний процент сбитий составляет чуть более 70%.
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Источник: Colonel Cassad
Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках
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