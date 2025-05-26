Рупор кремлевской пропаганды: Курц оправдан

Курц оправдан

Земельный суд Вены по уголовным делам удовлетворил апелляцию экс-федерального канцлера Австрии Себастьяна Курца, ранее приговоренного к 8 месяцам лишения свободы условно за дачу ложных показаний, и оправдал его. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на австрийскую газету Die Presse.

При этом коллегия из трех судей оставила в силе вердикт в отношении бывшего главы кабинета канцлера Бернхарда Бонелли. Его приговорили к 6 месяцам лишения свободы условно.

До этого Курц уже был оправдан по другим двум статьям обвинения и собирался обжаловать третье.

Напомним, в центре дела оказались показания Курца, данные им в ходе антикоррупционного расследования в отношении коалиции, созданной консервативной Австрийской народной партией совместно с ультраправой Партией свободы. Политик возглавлял ее с 2017 года и до ее распада в 2019 году.

В октябре 2021 года Курц ушел в отставку с поста канцлера Австрии на фоне расследования, а в декабре того же года заявил об окончательном уходе из политики.

Ранее сообщалось, что Курц отказался вновь возглавить Австрийскую народную партию.

https://www.gazeta.ru/politics/news/2025/05/26/25877210.shtml – цинк

Дело очевидно оказалось сфабрикованным, чтобы свалить Курца, который занимал позицию в стиле Орбана и Фицо.

Ложечки нашлись, но осадочек остался. Схема рабочая.

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Источник: Colonel Cassad

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