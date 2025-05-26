Мнение: Как так вышло, что мы на 8 пунктов умнее наших непутёвых соседей

Тесты на интеллект показали, что Россия — одна из самых умных стран мира. На первом месте Китай, потом Южная Корея и Япония, потом Иран и Сингапур. Потом — мы, со средним баллом 103. Это к вопросу «засилья мигрантов» и «поколения ЕГЭ».

Для сравнения, в США — 100, на Украине — 95. Наши двухцветные соседи даже попытались исправить несправедливую, по их мнению, оценку — они заходили под русскими айпи-адресами и неверно отвечали на вопросы, чтобы занизить результаты России (ссылка). Пока что особого эффекта от их борьбы нет.

Ещё из интересного. До того, как Запад наложил табу на исследования различий между расами, исследования показывали, что у негров IQ значительно ниже, чем у белых. У белых — 100, у азиатов — чуть выше сотни, у негров, которые просто смуглые, 85, а у негров, которые негры-негры — 70. Однако же в Эфиопии, например, средний IQ — 95 баллов, что на целый балл выше, чем у арийской Аргентины, одной из самых «белых» стран мира.

Конечно, Эфиопия имеет богатую историю длиной в 2500 лет, это не вполне обычная африканская страна. Однако же эфиопы негры… равно как и мадагаскарцы, которые тоже набили IQ 95.

Возможно, интеллект в первую очередь зависит от культуры, а не от цвета кожи. Возможно, если заставить американских негров забыть про банды, наркотики и прочие составляющие уникальной культуры гетто, если привить им горячую тягу к учёбе, их результаты на тестах IQ также подтянутся к 100 баллам. Мне кажется, такая гипотеза имеет право на проверку.

Впрочем, есть объяснение проще. Скорее всего, тест просто дурно настроен.

1. Я сейчас для проверки повыбирал случайные значения в тесте и… получил IQ 70, то есть коэффициент интеллекта взрослого дееспособного человека: тупого, но не дебила. Это слишком высокая граница — случайные щелчки мышью должны в итоге давать IQ 30 или ниже.

2. В тесте участвуют только добровольцы, которые сами зашли на сайт — то есть это любопытные и образованные люди, которым интересно проверить свой IQ. Малограмотный работник банановой плантации предпочтёт, конечно, заходить на другие сайты: ему скучно будет сидеть и 30 минут разгадывать абстрактные головоломки.

3. Выборки по разным странам очень неравны: 200 тысяч участников из Китая, 400 участников из Армении.

Как говорят программисты, «мусор на входе, мусор на выходе». Этот IQ-тест нам льстит, но я бы его всерьёз не принимал.