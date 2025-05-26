Мнение: Инфляция борща

Меня умиляет нынешний термин – «инфляция борща». Очень смешно смотрится, на мой взгляд. Само слово «борщ» какое-то смешное, домашнее, не зря его любили Стругацкие, используя в своих произведениях (у них в «Пикнике на обочине» есть, помню, кафе для сталкеров с названием «БОРЖЧ» – супер!).

И вот такое умилительное название призвано обозначить довольно пугающее явление в России – то, что цены растут не «вообще», а прежде всего – на еду. Граждане России всегда «славились», еще с советского времени, тем, что в их расходах какое-то непропорциональное место занимали именно расходы на продукты питания – мы всегда тратили на еду больше (в плане доли от зарплаты), чем жители цивилизованных стран, как европейцы, так и американцы. Средние европейцы и американцы тратят на еду 10-20% зарплаты,

По данным на 2023 год, в развитых странах Европы расходы на еду составляли10–20% от зарплаты. Например, в Германии этот показатель был равен12%, в Италии —20%. В США, по данным CВС за 2022 год, потребители тратили на питание (дома или в ресторане) более 11% располагаемого дохода, что стало самым высоким показателем с 1991 года.

В России же, причем еще по довоенным данным, на еду тратили примерно половину всех доходов. Разница поразительная. Причина, очевидно, не в том, что в России такие обжоры и так любят жрать (вчетверо больше, чем в Америке), а всё проще – причина в нищете, в том, что доходов не хватает. Приходится гораздо больше выделять на еду, поскольку иначе просто не наешься. Так было всегда, со времен СССР, еда была здесь вещью сакральной и дорогой, реально самой дорогой в мире.

Однако вот теперь у нас смешная «инфляция борща». Статистики вывели, что цены на самые простые овощи (лук, морковь, капуста, картошка) дико выросли в цене и, более того, вообще кончились все «родные», и теперь Россия почти целиком существует на импортные овощи из «дружественных стран» – да, вот такая у нас «продовольственная безопасность» и «импортозамещение» в самом болезненном сегменте – в еде! Какая вообще может быть безопасность в стране, если мы живем на поставки из-за границы по самым примитивным овощам, простецким? Капусты не хватает, лука, моркови! Я сколько живу при Путине, столько слышу о том, как он, кормилец наш, неустанно борется за всяческую безопасность, и прежде всего – за ту самую «продовольственную»!

Люди пишут: «Средняя розничная цена лука выросла на 87,2% год к году, достигнув 72,3 рублей за 1 кг, а белокочанная капуста — на 56,8%, до 75,2 рублей за 1 кг, следует из данных Росстата.

Сильнее всего подорожал картофель — почти на 300%, до 42,4 рублей. Этот овощ стал стоить в РФ втрое дороже, чем в среднем в мире, где его оптовая цена составляет 17 евроцентов за кг, или 15,9 рубля. Одной из причин резкого роста цен аналитики назвали падение урожайности».

https://www.yaplakal.com/forum3/topic2937630.html

По картошке я балдею в любимом магазине «Перекресток» около дома: там продают 3-килограммовые упаковки картофеля с красочными обозначениями типа «Картофель для варки» или «для жарки», и мешки стоят в рознице больше 400 рублей. В пересчете – 130-150 руб. за кг.

Золотая картошка выходит!

Милота выходит очень пугающая, на самом деле. В России безудержно дорожает ЕДА, то есть последний рубеж обороны любого человека. То, на чем очень трудно экономить и то, от чего невозможно отказаться. Ладно, все привыкли, что дико выросли автомобили – в конце концов, можно на общественном транспорте ездить или пешком ходить – здоровее будем. Но на еде экономить? От борща отказаться, потому что он, дескать, что-то слишком дорого выходит? В России картошки не пожарить, типа «бабки кончились»?! А что же есть-то тогда, макароны варить?

Картина впечатляющего краха. Поразительно, что ни о каких протестах речи нет. Народ требует «победы», одной на всех, они за ценой не постоят. Денег, правда, уже не хватает.