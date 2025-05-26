Мнение «аналитика»: О приближении конца… Доигрался-таки?

Никакой пошлости — гусары, молчать! Просто напоминание о народной мудрости. «Сколь верёвочка ни вейся, а конец будет», — мягко намекали наши предки особо изворотливым соотечественникам. Ведь в любой хитрости самое главное не перехитрить, а в игре — не переиграть… самого себя.

А сейчас, похоже, происходит… именно это самое.

Великий игрок, он же — геостратег, близок к тому, чтобы переиграть. И заполучить совсем не тот конец, ради которого велась вся игра, начавшаяся со смены Вашингтонской администрации в январе этого года.

Американский президент Дональд #Трамп выразил недовольство из-за последних действий Владимира Путина против Украины и сообщил, что «абсолютно точно» рассматривает возможность введения санкций против России. Эти его слова приводит Sky News. «Я не знаю, что, чёрт возьми, случилось с Путиным. Я знаю его давно. Мы всегда ладили. Но теперь он запускает ракеты по городам и убивает людей, и мне это не нравится», — цитирует британский новостной телеканал высказывания нынешнего главы Белого дома.

Более того. И сам The Дональд после нынешней ночи выдал гневную филиппику в адрес российского Верховного. «Он совершенно сошел с ума! Он без необходимости убивает множество людей, и я говорю не только о солдатах. Ракеты и дроны запускают по городам Украины без всякой причины. Я всегда говорил, что он хочет ВСЮ Украину, а не только её часть, и, возможно, это подтверждается, но если он её получит, это приведёт к падению России!» — высказался он в своей соцсети Truth Social.

В последние дни Минобороны сообщало о нескольких крупных ударах по различным украинским объектам. 23 мая российская армия нанесла групповой ракетный удар по контейнеровозу с военным грузом, следовавшему в порт Одессы, и по складу контейнеров в этом порту. В ночь на 24 мая военное ведомство отчиталось о групповом ударе высокоточным оружием наземного базирования и дронами по предприятию, выпускающему ракеты и ударные беспилотники. Другими целями были центр радиотехнической разведки и позиции комплекса ПВО Patriot. В следующую ночь были атакованы центры радиотехнической разведки и спутниковой связи и предприятия военно-промышленного комплекса Украины, выпускающие радиоэлектронику, компоненты ракетного оружия, взрывчатые вещества, ракетное топливо и ударные дроны. И этой ночью снова были слышны взрывы — в Киеве, Одессе, Харькове.

При этом, к сожалению, не удалось избежать и человеческих жертв. За эти дни украинские СМИ сообщили в общей сложности о 12 погибших, включая троих детей, в тех городах, которые подвергались ударам. Да, кто-то может назвать это «сопутствующими потерями». Которых, наверное, нельзя избежать, когда военные объекты сознательно располагаются по соседству с жилыми кварталами, а то и прямо в них. Например, как «гаражные мастерские» по сборке дронов. Но дело в том, что американский президент на это всё смотрит несколько по-другому. И ему это «не нравится… ни капельки».

Как долго ещё Владимир #Путин сможет играть на терпении своего американского визави, Бог весть. Но ведь оно рано или поздно лопнет. И тогда… останется разве что локти кусать. Не только из-за «адских» санкций.

Впрочем, привычка к рационализации побуждает задаться вопросом: а может, это всё-таки «хитрый план»?

Может, #Россия «стахановскими» темпами выносит украинский ВПК, чтобы вскоре остановиться на 30 дней?

Может, сейчас идёт подготовка «базы» для новых Стамбульских соглашений, которые всё равно неизбежны?

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Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

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