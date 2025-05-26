 

Комиссия Сената США: при Байдене страной управлял его внук при помощи ChatGPT

26.05.2025, 9:33, Разное
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Согласно предварительным выводам специальной комиссии Сената по надзору за деятельностью исполнительной власти, в период с 24 по 30 февраля 2022 года управление государства во время срока Джо Байдена фактически осуществлялось некомпетентным лицом – внуком 46-го президента, с использованием ChatGPT.

Результаты расследования указывают на серьёзные нарушения протоколов безопасности и злоупотребление служебным положением. Согласно отчету комиссии, Финн Байден, 12-летний внук президента, имел несанкционированный доступ к правительственным системам и использовал ChatGPT для подготовки политических заявлений и ответов на запросы мировых лидеров.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”




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