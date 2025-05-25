Мнение «аналитика»: О покушении на Путина… Буквально на волосок от смерти?

Не, ну это ужас что творится!

Сейчас, как говорится, пронесло. А дальше? У везения, знаете ли, тоже есть свои пределы. И если бить, бить, бить в одну цель…

Чем #Украина, собственно, и занимается. А на прицеле у неё, сами понимаете, президент России Владимир Владимирович #Путин. Киевские вое- и просто начальники пребывают в иллюзии, что если его «устранить», все проблемы решатся сами собой. Поэтому специально обученные украинцы охотятся за ним и денно, и нощно.

А в этот раз было особенно жарко…

ВСУ атаковали Курскую область дронами, когда воздухе находился вертолёт Владимира Путина. Об этом рассказал «Вестям недели» командир дивизии ПВО Юрий Дашкин, в зоне ответственности которого находится регион. Поездка президента на Курщину состоялась 20 мая.

«Интенсивность атаки во время пролёта борта с верховным главнокомандующим над территорией Курской области значительно возросла. Мы одновременно вели противовоздушный бой и обеспечили безопасность в воздухе пролёта вертолёта президента», — сказал Юрий Дашкин. По его словам, воздушное судно с главой государства находилось фактически в эпицентре отражения массированного удара ВСУ дронами.

В период с 20 по 22 мая украинские военные массированно атаковали Россию. За эти дни средства ПВО уничтожили 1177 беспилотников. И как раз во время этой атаки российский президент работал в Курской области. Более того, именно в момент нахождения Владимира Путина в небе над Курщиной ВСУ начали свою беспрецедентную атаку. Силы ПВО сбили в этом районе 46 дронов.

Совпадение? Гм…

А может, именно покушение под видом «массированной атаки», странно малорезультативной?

Ведь умный прячет лист в лесу, а если леса рядом нет, то умный человек «сажает лес», не так ли?

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Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

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