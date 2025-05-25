Мнение: Кардинальное решение проблемы фальшивых ОСАГО

До начала нулевых водители поневоле находились в положении искателей приключений из авантюрных романов. Любое ДТП могло быстро перетечь в серьёзный конфликт. Уже в советские времена некоторые водители могли силой и угрозами заставить других заплатить им за ремонт. В девяностые тихое вымогательство морфировало в открытую уголовщину: многие требовали от визави немедленной сатисфакции, устраивая драку или перестрелку прямо на проезжей части. В нулевые мы снова вернулись к советской практике вымогательства — попав в аварию, водители обычно вызывали свою «группу поддержки» из бандитов или оборотней в погонах, после чего две группы переговорщиков пытались прийти к компромиссу, определив, кто кому будет платить.

Чтобы пресечь это непотребство, государство придумало механизм ОСАГО — обязательной страховки ущерба. Идея была в том, чтобы после ДТП водители звонили не бандитам, а в ГАИ и в страховую компанию. План сработал, и уже в 2010-е годы дорожные конфликты более-менее цивилизовались — старая водительская традиция обращаться за помощью к криминалу ушла в прошлое.

Дальше, понятно, начались всякие злоупотребления с самим ОСАГО. В некоторых регионах водители устраивали фальшивые ДТП, чтобы получить незаслуженные выплаты. Страховые компании ответили на это препонами в выдаче ОСАГО, чтобы в убыточных для них регионах вообще никого не страховать. Потом хитрецы придумали ещё один способ надуть систему — они покупали фальшивые ОСАГО, которые можно было предъявить инспектору, но по которым другая сторона не получала никаких выплат.

И вот теперь очередной виток наведения порядка. Путин распорядился подключить дорожные камеры к автоматической проверке полисов (ссылка). Машина едет мимо камеры, камера считывает номера и сверяет их с базой. Если в базе нет действующего полиса ОСАГО на эти номера, владельцу машины прилетает штраф. Полагаю, ездить без ОСАГО станет теперь значительно сложнее.

Нравится нам это или нет, но технический прогресс быстро двигает нас в сторону тотального контроля со стороны государства. Нас примерно столько же, сколько и в 2000 году, но за 25 лет вычислительные мощности выросли на порядки. С каждым годом на одного человека приходится всё больше и больше следящих устройств: смартфонов, кредитных карт, меток, видеокамер и тому подобного, при этом они всё теснее объединяются друг с другом в единую систему. Достижение момента, когда государство будет видеть вообще всё, начиная от невосторженного образа мыслей, которому Василий Пупкин предаётся у себя в клозете — вопрос времени.